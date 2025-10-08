İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İtaliyanın Baş naziri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verilib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 05:06
    İtaliyanın Baş naziri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verilib

    İtaliyanın Baş naziri - Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloni Qəzzadakı insan ölümlərinə görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verilib.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    "Məni, müdafiə nazirini (Quido Krosetto – red), xarici işlər naziri Antonio Tayanini və "Leonardo" şirkətinin baş direktoru Roberto Çinqolani soyqırımda iştiraka görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində məhkəməyə veriblər. İnanıram ki, dünyada və ya tarixdə başqa belə bir ittiham yoxdur", - Baş nazir iddianı şərh edərkən bildirib.

    O, həmçinin siyasi rəqiblərini "Fələstin məsələsindən" daxili siyasi məqsədlər üçün istifadə etməkdə açıq şəkildə ittiham edib.

    Daha əvvəl, oktyabrın 4-də İtaliyada Fələstini dəstəkləyən etirazlarda 500 mindən çox insanın iştirak etdiyi bildirilirdi. Etirazlar polislə toqquşmaya çevrilib, aksiyaçıların saxlanılması ilə nəticələnib.

    Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Ciorcia Meloni Qəzza
    На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

