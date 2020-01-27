Избран новый президент ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО

Бельгийский сенатор Хендрик Даемс избран новым президентом ПАСЕ на двухлетний срок.

Как сообщает французское бюро Report, на этом посту он сменил швейцарского депутата Лилиан Мори-Паскье.

Президент ПАСЕ избирается сроком на два года. Следующие президентские выборы в ПАСЕ состоятся в январе 2022 года, президент ПАСЕ будет избран от Европейской народной партии.

*** 14:33

Сегодня в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает французское бюро Report, в ходе сессии будет избран новый президент ПАСЕ.

Единственным кандидатом на этот пост является сенатор из Бельгии Хендрик Даемс.

Он сменит нынешнего президента ПАСЕ - депутата от Швейцарии Лилиан Мори-Паскье.

Отметим, что Х.Даемс является президентом бельгийского Альянса демократов и либералов за Европу.

Зимняя сессия ПАСЕ завершится 31 января.