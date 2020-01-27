 Наверх

Избран новый президент ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО

На пост президента ПАСЕ претендует только один кандидат

Бельгийский сенатор Хендрик Даемс избран новым президентом ПАСЕ на двухлетний срок. 

Как сообщает французское бюро Report, на этом посту он сменил швейцарского депутата Лилиан Мори-Паскье

Президент ПАСЕ избирается сроком на два года. Следующие президентские выборы в ПАСЕ состоятся в январе 2022 года, президент ПАСЕ будет избран от Европейской народной партии.

*** 14:33

Сегодня в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает французское бюро Report, в ходе сессии будет избран новый президент ПАСЕ.

Единственным кандидатом на этот пост является сенатор из Бельгии Хендрик Даемс.

Он сменит нынешнего президента ПАСЕ - депутата от Швейцарии Лилиан Мори-Паскье.

Отметим, что Х.Даемс является президентом бельгийского Альянса демократов и либералов за Европу.

Зимняя сессия ПАСЕ завершится 31 января.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!