​На парламентских выборах в Греции снова победила СИРИЗА

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На внеочередных парламентских выборах в Греции по итогам подсчета 50 процентов избирательных бюллетеней лидирует левая партия СИРИЗА, которая в союзе с «Независимыми греками» была правящей с января по август.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные МВД.

Согласно предварительным данным, СИРИЗА получает 35,54 процента, что позволит ей занять 145 мест в 300-местном парламенте, а ее основной соперник, консервативная «Новая демократия», 28,07 процента, что соответствует 75 местам. Явка составила 55,4 процента.

Согласно греческому законодательству, политическая сила, занявшая первое место на выборах, автоматически получает дополнительно 50 мест в парламенте.