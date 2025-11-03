На острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах на острове Негрос.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 29 км к северу от города Баяван, где проживают 122 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 145 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.