Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    На острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 00:16
    На острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах на острове Негрос.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр находился в 29 км к северу от города Баяван, где проживают 122 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 145 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    землетрясение Филиппины

    Последние новости

    00:16

    На острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    23:49

    Глава МВД заявил о высоком уровне террористической опасности в Германии

    Другие страны
    23:31

    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Другие страны
    23:08

    В Армении задержали брата и племянника католикоса Гарегина II

    В регионе
    22:56

    Ядерные испытания США будут субкритическими

    Другие страны
    22:42

    ХАМАС передал МККК тела еще троих израильских заложников

    Другие страны
    22:13

    Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

    Другие страны
    21:59

    Роналду намерен играть до тех пор, пока ему позволяет здоровье

    Футбол
    21:50

    В США на вечеринке произошла стрельба

    Другие страны
    Лента новостей