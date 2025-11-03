Filippində 5,5 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 00:54
Filippinin Neqros adasında 5,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri 122 min nəfərin yaşadığı Bayavan şəhərindən 29 kilometr şimalda, ocağı isə 145 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami xəbərdarlığı edilməyib.
