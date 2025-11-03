İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Filippində 5,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 00:54
    Filippində 5,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Filippinin Neqros adasında 5,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri 122 min nəfərin yaşadığı Bayavan şəhərindən 29 kilometr şimalda, ocağı isə 145 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami xəbərdarlığı edilməyib.

    Filippin Zəlzələ Maqnituda
    На острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Son xəbərlər

    01:03

    Əfqanıstanda 6,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    00:54

    Filippində 5,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    00:29

    Göygöldə avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    00:15

    Almaniyanın DİN rəhbəri: Ölkədə terror təhlükəsi yüksək səviyyədədir

    Digər ölkələr
    23:49

    Meksikada güllələnən mer federal mühafizə altında olub

    Digər ölkələr
    23:24

    Ermənistanda katolikos II Qareginin qardaşı və onun oğlu saxlanılıb

    Region
    23:13

    ABŞ-nin energetika naziri: Nüvə sınaqlarımız subkritik olacaq

    Digər ölkələr
    22:59

    Tramp: Çinin Tayvana qarşı heç bir tədbir görməyəcəyinə əminəm

    Digər ölkələr
    22:52

    HƏMAS daha üç israilli girovun meyitini BQXK-yə təhvil verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti