На НПЗ в Румынии произошла утечка аммиака

На нефтеперерабатывающем заводе в Румынии произошла авария с утечкой аммиака.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила Национальная инспекция по охране окружающей среды.

Помимо утечки, были обнаружены "другие неконтролируемые выбросы опасных веществ и газа в атмосферу и почву".