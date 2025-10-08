Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    На НПЗ в Румынии произошла утечка аммиака

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 11:44
    На НПЗ в Румынии произошла утечка аммиака

    На нефтеперерабатывающем заводе в Румынии произошла авария с утечкой аммиака.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила Национальная инспекция по охране окружающей среды.

    Помимо утечки, были обнаружены "другие неконтролируемые выбросы опасных веществ и газа в атмосферу и почву".

