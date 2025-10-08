İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rumıniyada neft emalı zavodunda ammonyak sızması baş verib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Rumıniyada neft emalı zavodunda ammonyak sızması baş verib

    Rumıniyada neft emalı zavodunda ammonyak sızması baş verib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ətraf Mühitin Mühafizəsi Müfəttişliyindən bildirilib.

    Sızma ilə yanaşı, atmosferə və torpağa təhlükəli maddə və qaz emissiyaları da aşkarlanıb.

    Rumıniya Neft Emalı Zavodu
