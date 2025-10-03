На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрыв
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 09:51
Взрыв и масштабный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии.
Как передает Report, об этом сообщили американские СМИ.
О причинах ЧП не сообщается.
На место происшествия прибыли пожарные расчеты округа Лос-Анджелес. На нефтеперерабатывающем заводе имеется собственная пожарная часть. Мэр Эль-Сегундо Крис Пиментель заявил, что сообщения о пострадавших властям не поступали.
"Мы смогли немедленно отреагировать на пожар в Chevron, наша станция находится примерно в 40 километрах от ворот Chevron", - сказал Пиментель.
