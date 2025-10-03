Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрыв

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 09:51
    На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрыв

    Взрыв и масштабный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии.

    Как передает Report, об этом сообщили американские СМИ.

    О причинах ЧП не сообщается.

    На место происшествия прибыли пожарные расчеты округа Лос-Анджелес. На нефтеперерабатывающем заводе имеется собственная пожарная часть. Мэр Эль-Сегундо Крис Пиментель заявил, что сообщения о пострадавших властям не поступали.

    "Мы смогли немедленно отреагировать на пожар в Chevron, наша станция находится примерно в 40 километрах от ворот Chevron", - сказал Пиментель.

    США НПЗ Chevron взрыв
    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

    Последние новости

    10:26

    Заповедник "Юхары Баш" в Шеки будет реконструирован

    Туризм
    10:25
    Видео

    Гол футболиста "Карабаха" признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА

    Футбол
    10:19

    Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжится на следующей неделе

    Происшествия
    10:18

    Казахстан и Венгрия построят грузовой терминал в Будапеште

    В регионе
    09:59

    ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге Ливана

    Другие страны
    09:51
    Видео

    На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрыв

    Другие страны
    09:49

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:46

    Безработица в Японии в августе выросла до 2,6%

    Другие страны
    09:45

    Объявлен состав сборной Украины на матч со сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей