İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi

    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 10:03
    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

    Kaliforniyada "Chevron" neft emalı zavodunda partlayış və böyük yanğın baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ KİV-i məlumat yayıb.

    Hadisənin səbəbləri barədə məlumat verilməyib.

    Kaliforniya "Chevron" partlayış Neft Emalı Zavodu
    Video
    На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрыв

    Son xəbərlər

    10:25

    Bakıda şadlıq evinin pilləkənlərindən yıxılan şəxs ölüb

    Hadisə
    10:19
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya gələcək tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    10:19

    Dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə: Fransız diplomatlar bizi dost deyil, mənbə kimi görürdülər

    Hadisə
    10:17

    Ekspert: "Rusiya Ermənistanın hesabına qazandığı pulu Ukraynada dinc əhaliyə hücumda istifadə edir"

    Biznes
    10:12
    Foto

    Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir

    Xarici siyasət
    10:11

    Fikrət Yusifov: "Ermənistanın xarici ticarətində kəskin artım Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlıdır"

    Biznes
    10:11

    İsrail ordusu Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    10:11

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi gələn həftə davam etdiriləcək

    Hadisə
    10:06

    Bakıda II Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti