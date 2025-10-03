ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 10:03
Kaliforniyada "Chevron" neft emalı zavodunda partlayış və böyük yanğın baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ KİV-i məlumat yayıb.
Hadisənin səbəbləri barədə məlumat verilməyib.
