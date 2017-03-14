На Нью-Йорк обрушился cнежный шторм - ВИДЕО

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк, толщина снежного покрова в городе достигает 30 см, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В ряде районов города нарушено движение транспорта.

По информации CTV News, авиакомпании объявили об отмене тысяч рейсов из аэропортов, расположенных на северо-востоке США. Экстренные службы приведены в режим полной готовности из-за возможных подтоплений прибрежных зон и перебоев в электроснабжении.

В отдельных регионах из-за непогоды были закрыты школы и другие учреждения. Так, штаб-квартира ООН будет закрыта 14 марта по причине неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в Белом доме, из-за мощного снегопада на Восточном побережье США до 17 марта была отложена также встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.