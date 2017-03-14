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    На Нью-Йорк обрушился cнежный шторм - ВИДЕО

    Штаб-квартира ООН будет закрыта сегодня по причине неблагоприятных погодных условий© Courtesy İmage

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк, толщина снежного покрова в городе достигает 30 см, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В ряде районов города нарушено движение транспорта. 

    По информации CTV News, авиакомпании объявили об отмене тысяч рейсов из аэропортов, расположенных на северо-востоке США. Экстренные службы приведены в режим полной готовности из-за возможных подтоплений прибрежных зон и перебоев в электроснабжении.

    В отдельных регионах из-за непогоды были закрыты школы и другие учреждения. Так, штаб-квартира ООН будет закрыта 14 марта по причине неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщили в Белом доме, из-за мощного снегопада на Восточном побережье США  до 17 марта была отложена также  встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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