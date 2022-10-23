На митингах в Германии потребовали отставки властей Ирана

Марш-митинг в Берлине, столице Германии, с требованием отставки властей в Иране продолжался до ночи. По сообщению европейского бюро Report, шествие-митинг стартовало от площади «Большая звезда» («Großer Stern») в Берлине. На митинге прозвучали различны

Марш-митинг в столице Германии Берлине с требованием отставки властей в Иране продолжался до ночи.



По сообщению европейского бюро Report, шествие стартовало от площади "Большая звезда" (Großer Stern), на которой прозвучали различные лозунги против властей Ирана. Активисты потребовали немедленного освобождения заключенных.



Активное участие в митинге также приняли и азербайджанцы, проживающие в Германии. Активист Фархад Меджидзаде сказал, что тысячи людей вынуждены ежегодно покидать страну, потому что правительство в Иране сделало страну невыносимой для жизни: "Мы устали от репрессивного режима. Жестокое убийство 22-летней Махсы Амини стало последним пределом. Власти больше не смогут предотвратить протесты в Иране. Мы продолжим марш-протеста как в Иране, так и за рубежом, пока не добьемся отставки правительства. Хотим демократического правительства в нашей стране".



По его словам, на прошлой неделе тысячи людей в Берлине протестовали против убийства иранской полицией 22-летней Махсы Амина.



"Мы решили снова обратиться в администрацию города с призывом к митингу. К сегодняшнему маршу присоединились наши соотечественники, проживающие не только в Германии, но и в других странах Европы", - подчеркнул он.



Ф.Меджидзаде отметил, что митинги-шествия ожидаются и в других городах Европы.