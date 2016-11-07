На месте взрыва во Львове обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Причиной взрыва в многоэтажном доме во Львове (Украина) стал не бытовой газ, а боеприпасы.

Как передает Report, об этом сообщила в эфире канала 112.Украина начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что в квартире, в которой произошел взрыв, обнаружены части боеприпасов времен Второй мировой войны.

По данным Добровольской, в доме повреждены перекрытия 4 и 6 этажей.

Как сообщалось, во Львове в многоэтажном жилом доме в воскресенье вечером произошел взрыв, погиб один человек.