На Кубе вновь произошел масштабный блэкаут

Куба полностью осталась без электричества.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности страны.

"Произошло полное отключение электрической системы. Уже начинается активация протоколов восстановления", - говорится в сообщении.

Позднее ведомство сообщило о подключении трех газогенераторных установок, работающих на попутном газе.

"Продолжается процесс восстановления Национальной электроэнергетической системы", - написало ведомство.

Профсоюз электриков Кубы сообщил в Facebook, что причиной сбоя стало отключение 220 кВ-й линии электропередачи Матансас - Сьенфуэгос. По данным профсоюза, в районе были нестабильные погодные условия.

В последний раз полное отключение электроснабжения на Кубе произошло 3 августа. По подсчетам местного портала CiberCuba, нынешнее отключение стало восьмым полным коллапсом энергосистемы Кубы с начала 2026 года: два произошли в марте, три - в июле и еще два - в августе.