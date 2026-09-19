Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    На Кубе вновь произошел масштабный блэкаут

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 03:07
    На Кубе вновь произошел масштабный блэкаут

    Куба полностью осталась без электричества.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности страны.

    "Произошло полное отключение электрической системы. Уже начинается активация протоколов восстановления", - говорится в сообщении.

    Позднее ведомство сообщило о подключении трех газогенераторных установок, работающих на попутном газе.

    "Продолжается процесс восстановления Национальной электроэнергетической системы", - написало ведомство.

    Профсоюз электриков Кубы сообщил в Facebook, что причиной сбоя стало отключение 220 кВ-й линии электропередачи Матансас - Сьенфуэгос. По данным профсоюза, в районе были нестабильные погодные условия.

    В последний раз полное отключение электроснабжения на Кубе произошло 3 августа. По подсчетам местного портала CiberCuba, нынешнее отключение стало восьмым полным коллапсом энергосистемы Кубы с начала 2026 года: два произошли в марте, три - в июле и еще два - в августе.

    Kuba yenidən işıqsız qalıb

    Последние новости

    03:07

    На Кубе вновь произошел масштабный блэкаут

    Другие страны
    02:44

    Ошибка ИИ могла спровоцировать военный конфликт между США и КНР

    Другие страны
    02:10

    Трамп подписал законопроект Грэма об антироссийских санкциях - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:38

    Трамп: США и Дания достигли соглашения по Гренландии

    Другие страны
    01:23

    Вучич: Европу ожидают серьезные экономические проблемы

    Другие страны
    01:02

    Бундеслига: "Бавария" разгромила "Унион" в матче 4-го тура

    Футбол
    00:53

    Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW

    Другие страны
    00:24

    В Азербайджане усовершенствуют механизм приема на работу директоров школ

    Наука и образование
    00:17

    В Госагентстве дошкольного образования раскрыли детали сертификации воспитателей детсадов

    Наука и образование
    Лента новостей