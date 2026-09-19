Kuba yenidən işıqsız qalıb
- 19 sentyabr, 2026
- 03:12
Kubada elektrik enerjisi tamamilə kəsilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Energetika və Mədən Sənayesi Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Elektrik enerjisi sistemi tamamilə çöküb. Hazırda bərpa protokollarının işə salınmasına başlanılır", – deyə nazirliyin açıqlamasında bildirilib.
Daha sonra nazirlik qazla işləyən üç qaz-generator qurğusunun elektrik sisteminə qoşulduğunu açıqlayıb. "Milli elektrik enerjisi sisteminin bərpası prosesi davam edir".
Kuba Elektrikçilər Həmkarlar İttifaqı "Facebook"da yaydığı məlumatda nasazlığın Matansas–Syenfueqos istiqamətindəki 220 kilovoltluq elektrik verilişi xəttinin sıradan çıxması nəticəsində baş verdiyini bildirib. Həmkarlar ittifaqının məlumatına görə, həmin ərazidə hava şəraiti qeyri-sabit olub.
Kubada sonuncu dəfə elektrik enerjisinin tamamilə kəsilməsi avqustun 3-də baş verib. Yerli "CiberCuba" portalının hesablamalarına görə, budəfəki hadisə 2026-cı ilin əvvəlindən etibarən ölkənin enerji sistemində baş verən səkkizinci tammiqyaslı çökmə olub. Onlardan ikisi martda, üçü iyulda, daha ikisi isə avqustda baş verib.