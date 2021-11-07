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На крыше дома премьера Ирака нашли неразорвавшийся снаряд

На крыше дома премьера Ирака нашли неразорвавшийся снаряд Неразорвавшийся снаряд обнаружен в воскресенье на крыше резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в хорошо укрепленной "зеленой зоне" в центре Багдада.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 16:21
На крыше дома премьера Ирака нашли неразорвавшийся снаряд

Неразорвавшийся снаряд обнаружен в воскресенье на крыше резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в хорошо укрепленной "зеленой зоне" в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, саперы в настоящее время пытаются его обезвредить.

Минувшей ночью в Багдаде было совершено покушение на главу правительства с помощью заминированных беспилотников. Аль-Казыми не пострадал, ранения в результате атаки получили несколько сотрудников службы охраны премьера. Резиденции нанесен серьезный материальный ущерб - в здании выбиты окна, вылетели двери, повреждены конструкции. После этого на всех въездах в "зеленую зону" были значительно усилены меры безопасности.

Согласно заявлению МВД Ирака, которое приводит иракское информационное агентство INA, в атаке было задействовано три беспилотника, два из них были сбиты, третий попал в резиденцию. Кроме того, атаке предшествовала интенсивная перестрелка в центре столицы. Первоначально сообщалось, что премьер был ранен, однако позднее он написал в Twitter, что с ним все в порядке.

Слова поддержки и осуждения попытки покушения на премьер-министра Ирака выразили многие арабские и мировые лидеры.

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