Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    На конференции в ООН 10 стран признают Государство Палестина

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 23:02
    На конференции в ООН 10 стран признают Государство Палестина

    Представители десяти государств намерены объявить о признании государственности Палестины 22 сентября в ходе конференции в ООН.

    Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщили в Елисейском дворце на брифинге перед визитом главы государства в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

    "Десять стран [намерены] приступить к признанию Государства Палестина", - приводит AFP слова советника президента Франции Эмманюэля Макрона.

    Он уточнил, что помимо Франции в их число войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино. В офисе французского лидера также осудили попытки Израиля оккупировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что это является "четкой красной линией".

    Государство Палестина конференция ООН израиле-палестинский конфликт

