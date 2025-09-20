İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    BMT konfransında 10 ölkə Fələstin dövlətini tanıyacaq

    Digər ölkələr
    20 sentyabr, 2025
    01:08
    On ölkənin nümayəndələri sentyabrın 22-də BMT konfransı zamanı Fələstin dövlətini tanıdıqlarını elan etmək niyyətindədirlər.

    "Report"un "Agence France-Presse"yə (AFP) istinadən məlumatına görə, bu barədə Yelisey sarayında dövlət başçılarının Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasına səfəri ərəfəsində keçirilən brifinqdə bildirilib.

    "On ölkə Fələstin dövlətini tanımağa başlamaq niyyətindədir", - AFP Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun müşavirindən sitat gətirib.

    O qeyd edib ki, bu ölkələrə Fransadan əlavə Andorra, Avstraliya, Belçika, Böyük Britaniya, Kanada, Lüksemburq, Malta, Portuqaliya və San-Marino daxildir. Fransa liderinin ofisi də İsrailin İordan çayının qərb sahilindəki Fələstin ərazilərini işğal etmək cəhdlərini pisləyib və bunun "aydın qırmızı xətt" təşkil etdiyini vurğulayıb.

    Fələstin BMT Fransa
