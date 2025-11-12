На климатическом саммите ООН в Бразилии произошли столкновения

На климатическом саммите ООН COP-30 в Белене (Бразилия) произошли столкновения между протестующими и охранниками, когда группа людей в традиционных нарядах коренных жителей ворвалась в конференц-зал.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, десятки людей, некоторые из которых были одеты в яркие головные уборы из перьев, ворвались в "Голубую зону" саммита, после чего сотрудники охраны попытались их остановить.

Сообщается, что один из протестующих нес плакат с лозунгом "Наши леса не продаются". По информации ООН, в результате столкновений двое охранников получили легкие травмы. После инцидента были приняты меры по обеспечению безопасности, работа саммита продолжается в штатном режиме.

"Они (протестующие. - ред.) делали это не потому, что были плохими людьми. Они в отчаянии и пытаются защитить свою землю, реку Амазонку", - передает газета слова члена Глобальной коалиции молодежи Агустина Оканья.

В издании отметили, что организаторы саммита в Бразилии активно поощряют уличные демонстрации на фоне конференции по вопросам климата.

Климатический саммит ООН COP30 стартовал 10 ноября. Ожидается, что численность делегатов на его полях достигнет 45 тысяч человек.