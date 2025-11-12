İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 07:49
    Braziliyada keçirilən BMT-nin iqlim sammitində qarşıdurma baş verib

    Braziliyanın Belem şəhərində keçirilən BMT-nin COP30 iqlim sammitində ənənəvi yerli geyim geyinmiş bir qrup insanın konfrans zalına basqın etməsi ilə etirazçılarla təhlükəsizlik işçiləri arasında qarşıdurma baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.

    Belə ki, rəngli tük baş geyimli onlarla insan zirvənin "Mavi Zona"ya hücum edib, bundan sonra mühafizəçilər onların qarşısını almağa cəhd ediblər.

    Etirazçılardan birinin əlində "Meşələrimiz satılmır" yazılmış pankart daşıdığı bildirilir.

    BMT-nin məlumatına görə, qarşıdurma nəticəsində iki mühafizəçi yüngül xəsarət alıb. Hadisədən sonra təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və sammit adi qaydada davam edir.

    Nəşr qeyd edib ki, Braziliyada keçirilən sammitin təşkilatçıları iqlim konfransı fonunda küçə nümayişlərini fəal şəkildə təşviq edirlər.

    Noyabrın 10-da BMT-nin COP30 iqlim sammiti öz işinə başlayıb. İştirakçıların sayının 45 000 nəfərə çatacağı gözlənilir.

