На Китай движется супертайфун "Рагаса"

Супертайфун "Рагаса" обрушится 24 сентября на южную китайскую провинцию Гуандун, скорость ураганного ветра превысит 50 м/с (180 км/ч).

Как передает Report, об этом проинформировало Метеорологическое управление КНР.

В настоящее время тайфун находится в проливе Лусон между островом Тайвань и северными филиппинскими островами, скорость ветра в пределах стихии достигает 62 м/с.

Супертайфун движется в западном направлении. 24-25 сентября он затронет китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао. 26 сентября стихия переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи, также ее влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.

Сезон тайфунов во многих регионах Китая сопровождается ураганными ветрами, ливнями, наводнениями, селевыми потоками и оползнями. По данным МЧС КНР, в августе стихийные бедствия в разной степени затронули нормальную жизнь более 10 млн граждан КНР. Свыше 386 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов. 122 человека погибли или пропали без вести.