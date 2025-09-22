На Китай движется супертайфун "Рагаса"

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    22 сентября, 2025
    Супертайфун "Рагаса" обрушится 24 сентября на южную китайскую провинцию Гуандун, скорость ураганного ветра превысит 50 м/с (180 км/ч).

    Как передает Report, об этом проинформировало Метеорологическое управление КНР.

    В настоящее время тайфун находится в проливе Лусон между островом Тайвань и северными филиппинскими островами, скорость ветра в пределах стихии достигает 62 м/с.

    Супертайфун движется в западном направлении. 24-25 сентября он затронет китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао. 26 сентября стихия переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи, также ее влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.

    Сезон тайфунов во многих регионах Китая сопровождается ураганными ветрами, ливнями, наводнениями, селевыми потоками и оползнями. По данным МЧС КНР, в августе стихийные бедствия в разной степени затронули нормальную жизнь более 10 млн граждан КНР. Свыше 386 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов. 122 человека погибли или пропали без вести.

    "Raqasa" tayfunu Çinə doğru irəliləyir

