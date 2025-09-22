"Raqasa" tayfunu Çinə doğru irəliləyir
- 22 sentyabr, 2025
- 07:31
"Raqasa" tayfunu sentyabrın 24-də Çinin cənubundakı Quandun əyalətinə çatacaq, qasırğanın gücü 50 m/s (180 km/saat) keçəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.
Hazırda tayfun Tayvan və Filippinin şimalı arasındakı Luzon boğazında yerləşir və küləklərin sürəti 62 m/s-ə çatır.
Tayfun qərbə doğru irəliləyir. Sentyabrın 24-25-də Çinin Quandun və Haynan əyalətlərinə, Quanksi Çjuan Muxtar Bölgəsinə, Honq Konq və Makaonun xüsusi inzibati rayonlarına təsir edəcək. Sentyabrın 26-da tayfun Vyetnamın şimalına və Kambocaya doğru hərəkət edəcək və onun təsiri cənub-qərbdəki Yunnan əyalətində də hiss olunacaq.
Çinin bir çox bölgələrində tayfun mövsümü qasırğalı küləklər, güclü yağışlar, daşqınlar, sel, torpaq sürüşmələri ilə müşayiət olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, avqust ayında müxtəlif dərəcədə təbii fəlakətlər 10 milyondan çox Çin vətəndaşının gündəlik həyatına təsir göstərib. Təhlükəli ərazilərdən 386 mindən çox insan təxliyə edilib. Yüz iyirmi iki nəfər ölüb və ya itkin düşüb.