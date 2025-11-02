На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока

Специалисты в Камчатском крае (Россия - ред.) за минувшие сутки зарегистрировали четыре афтершока.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 4 афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении.