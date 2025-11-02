Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока

    Другие страны
    02 ноября, 2025
    02:26
    Специалисты в Камчатском крае (Россия - ред.) за минувшие сутки зарегистрировали четыре афтершока.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    "За сутки произошло 4 афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении.

