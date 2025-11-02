İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Son bir gündə Kamçatkada dörd yeraltı təkan qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 02:32
    Son bir gündə Kamçatkada dörd yeraltı təkan qeydə alınıb

    Kamçatka diyarında (Rusiya - Qeyd) mütəxəssislər son 24 saat ərzində dörd yeraltı təkan qeydə alıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə vilayətin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Son 24 saat ərzində maqnitudası 3,9-dan 4,5-ə qədər olan 4 afterşok baş verib. Onlar məskunlaşma ərazilərində hiss olunmayıb", - məlumatda deyilir.

    Kamçatka Zəlzələ Rusiya
    На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока

    Son xəbərlər

    02:32

    Son bir gündə Kamçatkada dörd yeraltı təkan qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    02:11

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp Si Cinpinlə görüşünün sülhün təmin olunmasına kömək edəcəyi bəyan edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Antalyada yol qəzasında 10 turist yaralanıb

    Digər ölkələr
    00:39

    Luvr soyğunçuluğu işi üzrə həbs edilən 5 nəfərdən ikisinə qarşı ittiham irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    00:38

    İranda maye qaz balonlarının satışı sexində güclü yanğın olub

    Region
    00:02
    Foto

    Daş Salnamə Muzeyində "Suyun sirri" pantomim tamaşası təqdim olunub

    İncəsənət
    23:51
    Foto

    "Art Weekend" festivalı çərçivəsində Daş Salnamə Muzeyində sərgilər açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    23:42

    Almaniya İsrailə səyahət tövsiyələrinə yenidən baxa bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti