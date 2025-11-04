Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    На Камчатке за сутки произошли почти 60 землетрясений

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 03:29
    Порядка 60 сейсмособытий произошли на Камчатке за прошедшие сутки, шесть из них были ощущаемы.

    Как передает Report, об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    "За прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них 6 ощутимых в Петропавловске-Камчатском. Жители города ощущали подземные толчки силой до четырех баллов", - рассказали в учреждении.

    Там добавили, что уровень сейсмичности в регионе остается высоким. Произошедшие сейсмособытия являются афтершоками после землетрясения 30 июля.

    Kamçatkada bir gündə 60-a yaxın zəlzələ baş verib

    Лента новостей