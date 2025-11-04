На Камчатке за сутки произошли почти 60 землетрясений
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 03:29
Порядка 60 сейсмособытий произошли на Камчатке за прошедшие сутки, шесть из них были ощущаемы.
Как передает Report, об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
"За прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них 6 ощутимых в Петропавловске-Камчатском. Жители города ощущали подземные толчки силой до четырех баллов", - рассказали в учреждении.
Там добавили, что уровень сейсмичности в регионе остается высоким. Произошедшие сейсмособытия являются афтершоками после землетрясения 30 июля.
Последние новости
03:54
Трамп грозит ограничить поддержку Нью-Йорка, если мэром станет демократ МамданиДругие страны
03:29
На Камчатке за сутки произошли почти 60 землетрясенийДругие страны
02:45
Глава МИД Перу объявил о разрыве дипотношений с МексикойДругие страны
02:17
СМИ: Из-под завалов обрушившейся в Риме башни извлекли рабочегоДругие страны
01:58
Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской АравииДругие страны
01:26
В Израиле одобрили к первому чтению законопроект о казни для террористовДругие страны
00:49
США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдаунаДругие страны
00:21
Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный составДругие страны
00:18