На Камчатке за сутки произошли почти 60 землетрясений

Порядка 60 сейсмособытий произошли на Камчатке за прошедшие сутки, шесть из них были ощущаемы.

Как передает Report, об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

"За прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них 6 ощутимых в Петропавловске-Камчатском. Жители города ощущали подземные толчки силой до четырех баллов", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что уровень сейсмичности в регионе остается высоким. Произошедшие сейсмособытия являются афтершоками после землетрясения 30 июля.