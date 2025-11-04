Kamçatkada bir gündə 60-a yaxın zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2025
- 03:32
Son 24 saat ərzində Kamçatkada 60-a yaxın seysmik hadisə baş verib, onlardan altısı hiss olunub.
Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsindən məlumat verilib.
"Son 24 saat ərzində 58 zəlzələ baş verib, onlardan 6-sı Petropavlovsk-Kamçatskidə hiss olunub. Şəhər sakinləri 4 bal gücündə yeraltı təkanlar hiss ediblər", - xidmət bildirib.
Qeyd olunub ki, regionda seysmik aktivlik yüksək olaraq qalır. Son seysmik hadisələr iyulun 30-da baş vermiş zəlzələnin afterşoklarıdır.
Son xəbərlər
03:32
Kamçatkada bir gündə 60-a yaxın zəlzələ baş veribDigər ölkələr
03:06
Romada uçan tarixi tikilinin dağıntıları altında qalan işçi xilas edilibDigər ölkələr
02:49
Peru Meksika ilə diplomatik əlaqələri kəsibDigər ölkələr
02:11
KİV: Tramp noyabrın 18-də Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsini qəbul edəcəkDigər ölkələr
01:33
İsraildə terrorçuların edam edilməsi haqqında qanun birinci oxunuşda təsdiqlənibDigər ölkələr
01:05
ABŞ hökuməti şatdaun səbəbindən ərzaq yardımı proqramını yalnız qismən maliyyələşdirəcəkDigər ölkələr
00:55
Avropa Komissiyasının sədri: Aİ Ukraynaya təcili enerji yardımı göstərəcəkDigər ölkələr
00:49
BMT-nin Baş katibi Qətərə Qəzza ilə bağlı təşəkkür edibDigər ölkələr
00:45