    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 03:32
    Kamçatkada bir gündə 60-a yaxın zəlzələ baş verib

    Son 24 saat ərzində Kamçatkada 60-a yaxın seysmik hadisə baş verib, onlardan altısı hiss olunub.

    Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsindən məlumat verilib.

    "Son 24 saat ərzində 58 zəlzələ baş verib, onlardan 6-sı Petropavlovsk-Kamçatskidə hiss olunub. Şəhər sakinləri 4 bal gücündə yeraltı təkanlar hiss ediblər", - xidmət bildirib.

    Qeyd olunub ki, regionda seysmik aktivlik yüksək olaraq qalır. Son seysmik hadisələr iyulun 30-da baş vermiş zəlzələnin afterşoklarıdır.

    Kamçatka Zəlzələ Rusiya
