На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны
- 21 сентября, 2025
- 06:19
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Камчатке.
Как передает Report, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 25 км. Землетрясение произошло в 180 км восточнее от Петропавловска-Камчатского.
