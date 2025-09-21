Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 06:19
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Камчатке.

    Как передает Report, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

    По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 25 км. Землетрясение произошло в 180 км восточнее от Петропавловска-Камчатского.

    землетрясение Камчатка магнитуда
    Kamçatkada 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Последние новости

    07:29

    Генпрокурор США не исключает обвинений Робинсону от федеральных властей

    Другие страны
    07:00

    Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    06:46

    Трамп: США добиваются от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ

    Другие страны
    06:19

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    05:52

    Telegraph: Почти 90% проголосовавших британцев против признания Палестины

    Другие страны
    05:27

    Николас Мадуро: Венесуэльский народ сплочен перед угрозами со стороны США

    Другие страны
    04:48

    Трамп планирует встретиться с лидерами 20 стран на полях 80-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    04:19

    CNN Brasil: Бразилия не пригласила США на конференцию ГА ООН по демократии

    Другие страны
    03:58

    В Австралии нашли следы неизвестного науке астероида

    Другие страны
    Лента новостей