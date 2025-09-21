Kamçatkada 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 06:07
Rusiyanın Kamçatka vilayətində 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.
Seysmoloqların məlumatına görə, zəlzələ 25 km dərinlikdə, Petropavlovsk-Kamçatskidən 180 km şərqdə baş verib.
