İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Kamçatkada 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 06:07
    Kamçatkada 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Rusiyanın Kamçatka vilayətində 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.

    Seysmoloqların məlumatına görə, zəlzələ 25 km dərinlikdə, Petropavlovsk-Kamçatskidən 180 km şərqdə baş verib.

    Zəlzələ Kamçatka

    Son xəbərlər

    06:07

    Kamçatkada 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    05:52

    Tramp BMT-də 20 ölkənin lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    05:29

    Maduro: Venesuela xalqı ABŞ-nin təhdidləri qarşısında birləşib

    Digər ölkələr
    04:51

    Braziliya ABŞ-ı BMT-nin demokratiyaya dair konfransına dəvət etməyib

    Digər ölkələr
    04:10

    Avstraliyada naməlum asteroidin izləri tapılıb

    Digər ölkələr
    03:47

    Çexiya Prezidenti NATO-nun hava məkanını pozan Rusiya təyyarələrini vurmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    03:08

    Qətər Qəzza danışıqlarını bərpa etmək şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:01

    Britaniya bu gün Fələstini dövlət kimi tanıyacaq

    Digər ölkələr
    02:43

    Haaqada hökumətin siyasətinə etiraz edən azı 30 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti