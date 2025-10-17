Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 01:18
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Камчатке.

    Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясение произошло в 356 км южнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 55,5 км.

