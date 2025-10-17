На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 01:18
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Камчатке.
Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 356 км южнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 55,5 км.
