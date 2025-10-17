На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 Другие страны

Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель Другие страны

Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ Другие страны

Видео Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города Физули Внутренняя политика

Трамп переговорил с Орбаном по окончании беседы с Путиным - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Минуло пять лет со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи Карабах

Сегодня пятая годовщина освобождения Физули от оккупации Карабах

Зеленский сообщил о целях визита в США - ОБНОВЛЕНО Другие страны