Kamçatkada 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 01:24
Kamçatkada 5,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.
Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 356 km cənubda baş verib. Yeraltı təkanların episentri 55,5 km dərinlikdə yerləşib.
