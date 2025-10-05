На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано Камчатке (Россия - ред.).

Как передает Report, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в 485 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 29,5 км.

Отмечается, что за последний час на Камчатке было зафиксировано еще два землетрясения магнитудой 4,0 и 4,3 в 182 и 166 км от Петропавловска-Камчатского.