На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 06:22
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано Камчатке (Россия - ред.).
Как передает Report, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Землетрясение произошло в 485 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 29,5 км.
Отмечается, что за последний час на Камчатке было зафиксировано еще два землетрясения магнитудой 4,0 и 4,3 в 182 и 166 км от Петропавловска-Камчатского.
