Kamçatka 5,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 06:23
Rusiyanın Kamçatka vilayətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.
Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 485 km məsafədə baş verib. Yeraltı təkanların dərinliyi 29,5 km olub.
Qeyd olunub ki, son bir saat ərzində Kamçatkada Petropavlovsk-Kamçatskidən 182 və 166 km məsafədə 4,0 və 4,3 maqnitudalı daha iki zəlzələ qeydə alınıb.
