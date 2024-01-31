На генерального прокурора Мальдив напали на улице

Генеральный прокурор Мальдив Хусейн Шамим подвергся нападению на улице в городе Мале.

Генеральный прокурор Мальдив Хусейн Шамим подвергся нападению на улице в городе Мале.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя прокуратуры.

Инцидент произошел утром 31 января. Сейчас Шамим находится в больнице, у него сломана левая бедренная кость.

"Стало известно, Шамим подвергся минометному обстрелу. Он припарковал свой велосипед и вошел в дом, когда получил ранение в левое плечо", - говорится в публикации.

Отмечается, что нападавшего задержать не удалось. Его личность также не установлена.