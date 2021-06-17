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На газоперерабатывающем заводе в Казахстане произошел пожар

На газоперерабатывающем заводе в Казахстане произошел пожар Пожар произошел в среду вечером на предприятии ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана.
Другие страны
17 июня 2021 г. 07:49
На газоперерабатывающем заводе в Казахстане произошел пожар

Пожар произошел в среду вечером на предприятии ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг директор завода Накберген Тулепов, в результате инцидента никто не пострадал.

"Вчера в 22:15 по местному времени (21:15 бакинское время) в компрессорном цехе произошло возгорание аппарата воздушного охлаждения. Нами незамедлительно были приняты меры по локализации и тушению пожара. Был прекращен прием газа и произведена полная аварийная остановка завода. В ликвидации огня были задействованы собственные пожарные расчеты и силы департамента по чрезвычайным ситуациям", - цитирует его пресс-служба национальной компании "Казмунайгаз".

По словам Тулепова, в 22:52 (21:52) пожар был полностью ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. Позже специалисты приступили к запуску предприятия в ограниченном режиме. "На данный момент загруженность завода составляет порядка 30%. Продолжаются восстановительные работы по выводу на полную мощность", - говорится в сообщении.

Директор завода также отметил, что в результате пожара оказалась повреждена только несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения, при этом основное оборудование не пострадало. Кроме того, он опроверг распространяемые в социальных сетях утверждения об утечке химикатов по время происшествия и подчеркнул, что поводов для беспокойства нет.

"Это оборудование используется для охлаждения сырого газа воздушно-водяным методом, то есть обычной водой и воздухом. На этом оборудовании какие-либо химические вещества не используются. Поэтому могу ответственно заявить, что никакой угрозы жизни и здоровью как персонала, так и населения нет", - заверил Тулепов.

По его мнению, работа завода будет полностью восстановлена в ближайшее время и никаких сбоев по обеспечению сжиженным нефтяным газом не ожидается.

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