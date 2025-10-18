Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 18:47
    На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

    Извержение вулкана Килауэа началось 17 октября в американском штате Гавайи.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее информации, фонтаны лавы достигают высоты 500 м. За последние полгода это не первый случай. Извержение не угрожает жилым районам.

    Килауэа - один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.

    извержение вулкана Гавайи

    Лента новостей