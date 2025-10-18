İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Havay adalarındakı Kilauea vulkanı yenidən püskürüb

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 19:52
    Havay adalarındakı Kilauea vulkanı yenidən püskürüb

    ABŞ-nin Havay adalarının Kilauea vulkanı 35-ci püskürməsi zamanı görünməmiş aktivlik nümayiş etdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    Xidmətin məlumatına görə, lava vulkanın cənub kraterindən təxminən 500 metr, şimal kraterindən isə təqribən 330 metr yüksəkliyə qalxıb.

    Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu rəqəmlər indiki püskürmə üçün rekord ola bilər. Belə vulkanik fəaliyyət nadir və möhtəşəm təbiət hadisəsidir və alimlər tərəfindən yaxından izlənilməlidir.

    Tədqiqat qrupu Kilaueanın vulkanik fəaliyyətinin sonrakı təhlili üçün məlumat toplamaqla vəziyyətin monitorinqini davam etdirir.

    havay adaları vulkan Lava
    Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы высотой более 450 метров

