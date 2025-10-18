Havay adalarındakı Kilauea vulkanı yenidən püskürüb
Digər ölkələr
- 18 oktyabr, 2025
- 19:52
ABŞ-nin Havay adalarının Kilauea vulkanı 35-ci püskürməsi zamanı görünməmiş aktivlik nümayiş etdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Xidmətin məlumatına görə, lava vulkanın cənub kraterindən təxminən 500 metr, şimal kraterindən isə təqribən 330 metr yüksəkliyə qalxıb.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu rəqəmlər indiki püskürmə üçün rekord ola bilər. Belə vulkanik fəaliyyət nadir və möhtəşəm təbiət hadisəsidir və alimlər tərəfindən yaxından izlənilməlidir.
Tədqiqat qrupu Kilaueanın vulkanik fəaliyyətinin sonrakı təhlili üçün məlumat toplamaqla vəziyyətin monitorinqini davam etdirir.
Son xəbərlər
20:20
İranın xarici işlər naziri nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlar aparıbRegion
20:14
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının növbədənkənar Konfransı keçirilibFərdi
20:12
"Nottingem" baş məşqçisini 40 gündən sonra vəzifəsindən azad edibFutbol
19:55
Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
19:52
Havay adalarındakı Kilauea vulkanı yenidən püskürübDigər ölkələr
19:47
Cevdet Yılmaz Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
19:35
Foto
Kibertəhlükəsizlikdə idarəetmə, risk və uyğunluq mövzusunda müzakirələr keçirilibDaxili siyasət
19:16
Foto
Video
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı Azərbaycana Əfqanıstandakı missiyasına görə minnətdarlıq edibHərbi
19:07