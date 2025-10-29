Число погибших на Гаити из-за урагана "Мелисса" достигло 40 человек - ОБНОВЛЕНО

На Гаити число погибших из-за наводнений, вызванных ураганом "Мелисса", возросло до 40 человек, на Ямайке и Кубе он вызвал многочисленные разрушения.

Как передает Report со ссылкой на АР, общее число погибших из-за стихии достигло 49, в Доминиканской республике погиб один человек и еще один пропал без вести, на Ямайке погибли восемь человек.

Руководитель Агентства Гаити по защите гражданского населения Стивен Аристиль сообщил, что всего в стране погибли 40 человек, в том числе 20 в южном городе Пети-Гоав, и еще не менее 10 пропали без вести. Он предупредил, что число погибших, вероятно, увеличится из-за продолжающихся дождей.

Ураган "Мелисса" обрушился 28 октября на Ямайку, по оценке экспертов, как шторм пятой категории, со скоростью порывов ветра до 295 км/ч. Затем он сдвинулся к Кубе уже как шторм третьей категории. С тех пор он приблизился к юго-восточным Багамам, ослабел до второй категории, но значительно увеличился по площади.

На пострадавших островах десятки тысяч людей находятся в убежищах, в частности, на Кубе в среду в убежищах оставались 735 тысяч человек.

На Ямайке в среду в убежищах оставались более 25 тысяч человек. По данным Министерства образования страны, около 77% острова обесточено.

США направляют команды спасателей для оказания помощи пострадавшим от урагана странам. Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что правительство координирует действия с руководством Ямайки, Гаити, Доминиканской Республики и Багамских островов.

В настоящий момент центр урагана находится примерно в 245 км к югу от центральной части Багамских островов. Порывы ветра, согласно данным Национального центра наблюдения за ураганами в Майами, достигает 43 м/с. Согласно прогнозам, к концу четверга "Мелисса" должна пройти к западу от Бермудских островов.

