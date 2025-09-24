На Гаити из-за атаки БПЛА погибли восемь детей, шестеро получили ранения
- 24 сентября, 2025
- 20:30
В результате атаки беспилотника на контролируемых бандитами трущобах на Гаити погибли по меньшей мере восемь детей, еще шесть получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC news.
В результате нападения погибли четверо предполагаемых членов банды, еще семеро боевиков получили ранения.
Отмечается, что взрывы произошли на территории, контролируемой "Вив Ансанм" - бандитской коалицией, которую США признали иностранной террористической организацией.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в понедельник вновь призвал к созданию в штаб-квартире ООН "сил по подавлению бандитизма".
