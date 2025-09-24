Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    На Гаити из-за атаки БПЛА погибли восемь детей, шестеро получили ранения

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 20:30
    На Гаити из-за атаки БПЛА погибли восемь детей, шестеро получили ранения

    В результате атаки беспилотника на контролируемых бандитами трущобах на Гаити погибли по меньшей мере восемь детей, еще шесть получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC news.

    В результате нападения погибли четверо предполагаемых членов банды, еще семеро боевиков получили ранения.

    Отмечается, что взрывы произошли на территории, контролируемой "Вив Ансанм" - бандитской коалицией, которую США признали иностранной террористической организацией.

    Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в понедельник вновь призвал к созданию в штаб-квартире ООН "сил по подавлению бандитизма".

    Лента новостей