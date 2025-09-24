İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Haitidə PUA hücumu nəticəsində səkkiz uşaq ölüb, altısı yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 21:21
    Haitidə PUA hücumu nəticəsində səkkiz uşaq ölüb, altısı yaralanıb

    Haitidə quldur dəstəsinin nəzarətində olan gecəqonduya pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücum nəticəsində azı 8 uşaq ölüb, 6 uşaq isə yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "NBC News"a istinadən xəbər verir.

    Hücum nəticəsində dəstə üzvü olduğu güman edilən 4 nəfər öldürülüb, daha 7 silahlı yaralanıb.

    Partlayışların ABŞ-nin xarici terror təşkilatı kimi tanıdığı "Vive Ansanm" quldur koalisiyasının nəzarətində olan ərazidə baş verdiyi qeyd edilir.

    Bazar ertəsi ABŞ Dövlət katibinin müavini Kristofer Landau BMT-nin mənzil-qərargahında quldurluğu yox etmək üçün qüvvələrin yaradılması çağırışını təkrarlayıb.

    Haiti PUA hücumu
    На Гаити из-за атаки БПЛА погибли восемь детей, шестеро получили ранения

    Son xəbərlər

    22:49

    Mulino: Panama kanalı ölkəmizin əbədi mülkü olaraq qalacaq

    Digər ölkələr
    22:48

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:37
    Foto

    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilib

    Fərdi
    22:34

    Əş-Şaraa: Suriya İsraillə diplomatik nizamlanmada maraqlıdır

    Digər ölkələr
    22:32

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:25
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:15
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:05
    Foto

    Ərdoğan Nyu Yorkda Makronla görüşüb

    Region
    22:01
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Ticarət Palatasının baş vitse-prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti