На Гаити голод достиг катастрофического масштаба

Жители Гаити оказались в отчаянном положении из-за бандитских формирований, которые заблокировали крупный топливный терминал, в результате чего более 4 млн человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Жители Гаити оказались в отчаянном положении – стране не хватает продовольствия, топлива и не работают госслужбы.

Как передает Report, об этом заявили в ООН.

Впервые 19 тысяч человек оказались в ситуации, которая оценивается как катастрофический уровень голода – то есть этим людям практически грозит голодная смерть.

Вооруженные группировки бесчинствуют в ряде районов, отрезав столицу от Юга, где производится продовольствие, в результате чего повысился рост продовольственной незащищенности и удвоилась стоимость топлива. При этом инфляция составляет 33%.

"Мы должны помочь гаитянцам производить больше питательного и качественного продовольствия, чтобы они могли обеспечить себя сегодня и в будущем. Это особенно важно в свете усугубляющегося продовольственного кризиса", – заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в Гаити Хосе Луис Фернандес Филгуэра.

По его словам, следует не только оказать чрезвычайную помощь населению островного государства, но еще и помочь им стать самостоятельными.

Глава офиса Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Гаити сказал, что на данный момент они работают над тем, чтобы школьники могли ежедневно получать обед, а семьи – основные продукты питания.