На Гаити голод достиг катастрофического масштаба

Жители Гаити оказались в отчаянном положении – стране не хватает продовольствия, топлива и не работают госслужбы.
Как передает Report, об этом заявили в ООН.
Впервые 19 тысяч человек оказались в ситуации, которая оценивается как катастрофический уровень голода – то есть этим людям практически грозит голодная смерть.
Вооруженные группировки бесчинствуют в ряде районов, отрезав столицу от Юга, где производится продовольствие, в результате чего повысился рост продовольственной незащищенности и удвоилась стоимость топлива. При этом инфляция составляет 33%.
"Мы должны помочь гаитянцам производить больше питательного и качественного продовольствия, чтобы они могли обеспечить себя сегодня и в будущем. Это особенно важно в свете усугубляющегося продовольственного кризиса", – заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в Гаити Хосе Луис Фернандес Филгуэра.
По его словам, следует не только оказать чрезвычайную помощь населению островного государства, но еще и помочь им стать самостоятельными.
Глава офиса Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Гаити сказал, что на данный момент они работают над тем, чтобы школьники могли ежедневно получать обед, а семьи – основные продукты питания.