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На Филиппинах в результате наводнений погибли шесть человек

На Филиппинах в результате наводнений погибли шесть человек По меньшей мере шесть человек погибли и 19 пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в четырех регионах Филиппин.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 10:32
На Филиппинах в результате наводнений погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и 19 пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в четырех регионах Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованному в понедельник отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, наводнения затронули почти 101 тыс. человек в пяти регионах.

По данным ведомства, 44,6 тыс. перемещенных лиц находятся в 27 эвакуационных центрах. Вместе с тем три человека получили различные травмы. В четырех регионах зафиксировано 31 наводнение.

Стихия повредила 94 дороги, непроходимыми остаются 14 из них. В 36 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 31 оно уже восстановлено, в одном муниципалитете сохраняются проблемы с водоснабжением. Согласно предварительным данным, повреждены 48 домов, ущерб инфраструктуре составил 5,28 млн песо (95,5 тыс. долларов), сельскому хозяйству - 52,7 млн песо (954,4 тыс. долларов).

В 67 городах и муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. На оказание помощи правительством уже выделено 2 млн песо (36,9 тыс. долларов).

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Версия на английском языке 6 dead, 19 missing in Philippine floods

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