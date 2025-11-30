На Филиппинах прошли массовые акции протеста против коррупции

На Филиппинах тысячи демонстрантов, включая представителей духовенства, устроили акцию протеста в воскресенье, призывая к скорейшему судебному преследованию высокопоставленных законодателей и чиновников, замешанных в коррупционном скандале, который нанес удар по стране.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Представители левого движения провели отдельную акцию протеста в главном парке Манилы с требованием ко всем причастным к делу чиновникам немедленно подать в отставку и предстать перед судом.

Президент страны Фердинанд Маркос-младший пытается усмирить общественное возмущение масштабной коррупцией под предлогом реализации псевдопроектов по борьбе с наводнениями на архипелаге, исконно подверженному экстремальным погодным условиям из-за тропического климата.

Более 17 000 полицейских были задействованы в Маниле для обеспечения безопасности участников отдельных акций протеста. В комплексе президентского дворца Малакананг в Маниле были введены меры безопасности, а основные подъездные пути и мосты перекрыты силами полиции по борьбе с беспорядками, грузовиками и заграждениями из колючей проволоки.

С тех пор как президент Филиппин впервые поднял вопрос о подозрительных проектах в борьбе с наводнениями в своем обращении к Конгрессу в июле, по меньшей мере семь чиновников были арестованы за незаконное использование госсредств.

По словам Маркоса, власти заморозили активы подозреваемых в борьбе с наводнениями на сумму около 12 млрд песо (206 млн долларов). Он пообещал, что многие из по меньшей мере 37 влиятельных сенаторов, членов Конгресса и богатых руководителей строительных компаний, замешанных в коррупционном скандале, окажутся в тюрьме к Рождеству. Протестующие на воскресных митингах заявили, что многие другие чиновники, включая причастных к этому сенаторов и членов Палаты представителей, должны вернуть присвоенные средства и отправиться.