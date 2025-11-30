Filippində korrupsiyaya qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib
- 30 noyabr, 2025
- 15:27
Filippində din xadimləri də daxil olmaqla minlərlə nümayişçi etiraz aksiyası keçirərək, ölkədə korrupsiya qalmaqalında əli olan yüksək rütbəli qanunvericilərin və məmurların tez bir zamanda mühakimə olunmasını tələb ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
Solçu fəallar Manilanın əsas parkında ayrıca etiraz aksiyası keçirərək, bütün məmurların dərhal istefaya getməsini və ədalət qarşısında cavab vermələrini tələb ediblər.
Prezident kiçik Ferdinand Markos tropik iqliminə görə ənənəvi olaraq ekstremal hava şəraitinə meylli olan arxipelaqda daşqınlara qarşı mübarizə layihələri həyata keçirməklə, geniş yayılmış korrupsiyaya görə ictimaiyyətin qəzəbini yatırmağa çalışır.
Ayrı-ayrı etiraz aksiyaları iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Manilada 17 mindən çox polis məmuru yerləşdirilib.
Maniladakı prezident sarayı kompleksində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, əsas giriş yolları və körpülər çevik qüvvət polisi, yük maşınları və tikanlı məftillərlə bağlanıb. Filippin prezidenti iyul ayında Birlik Dövləti ilə bağlı müraciətində şübhəli daşqınla mübarizə layihələri məsələsini ilk dəfə qaldırandan bəri ən azı yeddi məmur dövlət vəsaitindən sui-istifadə etdiyinə görə həbs edilib.
Markosun sözlərinə görə, səlahiyyətlilər daşqınla mübarizədə şübhəli bilinən şəxslərin təxminən 12 milyard peso (206 milyon dollar) dəyərində aktivlərini dondurub.
O, korrupsiya qalmaqalında əli olan ən azı 37 nüfuzlu senatordan, Konqres üzvlərindən və varlı tikinti rəhbərlərindən çoxunun Milad bayramına qədər həbsdə olacağına söz verib.
Bazar günü keçirilən mitinqlərdə etirazçılar bildiriblər ki, senatorlar və Nümayəndələr Palatasının üzvləri də daxil olmaqla bir çox digər məmurlar mənimsənilmiş vəsaitləri qaytarmalı və həbsxanaya göndərilməlidirlər.