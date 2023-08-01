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На Филиппинах пропал самолет с двумя пассажирами на борту

На Филиппинах пропал самолет с двумя пассажирами на борту Легкомоторный самолет Cessna с двумя пассажирами на борту пропал без вести на Филиппинах.
Другие страны
1 августа 2023 г. 20:51
На Филиппинах пропал самолет с двумя пассажирами на борту

Легкомоторный самолет Cessna с двумя пассажирами на борту пропал без вести на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, самолет вылетел из аэропорта города Лаоаг в провинции Северный Илокос. Связь с ним была потеряна на высоте 7,5 тыс. футов (2,2 км), при этом сигнал бедствия никто из находившихся на борту людей не подавал.

Непогода на Филиппинах с выпадением обильных осадков помешала провести поисково-спасательную операцию с применением вертолета. Поиски пропавшего самолета продолжатся завтра.

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Версия на английском языке Philippine authority says Cessna plane with 2 onboard goes missing in north

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