На Филиппинах пропал самолет с двумя пассажирами на борту

Легкомоторный самолет Cessna с двумя пассажирами на борту пропал без вести на Филиппинах.

Легкомоторный самолет Cessna с двумя пассажирами на борту пропал без вести на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, самолет вылетел из аэропорта города Лаоаг в провинции Северный Илокос. Связь с ним была потеряна на высоте 7,5 тыс. футов (2,2 км), при этом сигнал бедствия никто из находившихся на борту людей не подавал.

Непогода на Филиппинах с выпадением обильных осадков помешала провести поисково-спасательную операцию с применением вертолета. Поиски пропавшего самолета продолжатся завтра.