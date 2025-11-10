Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    На Филиппинах из-за супертайфуна "Фунг-Вонг" погибли восемь человек

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 17:28
    Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах составило по меньшей мере восемь человек.

    Как передает Report,об этом сообщает агентство Associated Press.

    Около 1,4 млн человек были заранее эвакуированы.

    Супертайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. Сейчас супертайфун "Фунг-Вонг" приближается к Китаю. Власти КНР призвали население подготовиться к возможной эвакуации и собрать экстренный набор с предметами первой необходимости.

    супертайфун "Фунг-Вонг" Филиппины эвакуация
    "Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

