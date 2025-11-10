На Филиппинах из-за супертайфуна "Фунг-Вонг" погибли восемь человек

Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах составило по меньшей мере восемь человек.

Как передает Report,об этом сообщает агентство Associated Press.

Около 1,4 млн человек были заранее эвакуированы.

Супертайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. Сейчас супертайфун "Фунг-Вонг" приближается к Китаю. Власти КНР призвали население подготовиться к возможной эвакуации и собрать экстренный набор с предметами первой необходимости.