İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    "Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 17:57
    Funq-Vonq super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Filippində "Funq-Vonq" super qasırğası nəticəsində ən azı səkkiz nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.

    Təxminən 1,4 milyon insan əvvəlcədən təxliyə edilib.

    "Funq-Vonq" super qasırğası Filippinin şimal-şərq hissəsini bazar günü vurub. Hazırda super qasırğa Çinə yaxınlaşır. Çin hökuməti əhalini mümkün təxliyəyə hazır olmağa çağırıb.

    Filippin qasırğa
    На Филиппинах из-за супертайфуна "Фунг-Вонг" погибли восемь человек

    Son xəbərlər

    18:23

    Azərbaycan Türkiyədən oktyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 15 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    18:21
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadanı üç medalla başa vurub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:11

    Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıb

    Hadisə
    18:05
    Video

    Bakıda "Mercedes" dərəyə aşıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    18:01

    Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir

    Digər ölkələr
    17:57

    "Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:46

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim maliyyələşməsi sahəsində hesabatlılıq üçün çağırış edib

    COP29
    17:43

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    17:41

    Yeni geosiyasi xəritə: Trampın Mərkəzi Asiya planında Azərbaycanın yeri

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti