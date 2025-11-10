"Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 17:57
Filippində "Funq-Vonq" super qasırğası nəticəsində ən azı səkkiz nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.
Təxminən 1,4 milyon insan əvvəlcədən təxliyə edilib.
"Funq-Vonq" super qasırğası Filippinin şimal-şərq hissəsini bazar günü vurub. Hazırda super qasırğa Çinə yaxınlaşır. Çin hökuməti əhalini mümkün təxliyəyə hazır olmağa çağırıb.
