На Филиппинах 57 полицейских обвиняются в издевательствах над новыми сотрудниками

В общей сложности 57 сотрудников правоохранительных органов на Филиппинах находятся под следствием по обвинению в издевательствах над недавно направленными на службу полицейскими в провинции Басилан.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Филиппин (PNP), бригадный генерал Рандульф Туано.

По его словам, в отношении еще трех подозреваемых были поданы жалобы о нарушении закона "о борьбе с дедовщиной".