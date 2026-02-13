На Филиппинах 57 полицейских обвиняются в издевательствах над новыми сотрудниками
- 13 февраля, 2026
- 13:37
В общей сложности 57 сотрудников правоохранительных органов на Филиппинах находятся под следствием по обвинению в издевательствах над недавно направленными на службу полицейскими в провинции Басилан.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Филиппин (PNP), бригадный генерал Рандульф Туано.
По его словам, в отношении еще трех подозреваемых были поданы жалобы о нарушении закона "о борьбе с дедовщиной".
