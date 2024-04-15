На экстренном заседании Совбеза генсек ООН призвал стороны к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к разрядке и немедленной деэскалации на Ближнем Востоке после того, как Иран нанес массированный авиационно-ракетный удар по Израилю в субботу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к разрядке и немедленной деэскалации на Ближнем Востоке после того, как Иран нанес массированный авиационно-ракетный удар по Израилю в субботу.

Как передает местное бюро Report, об этом он заявил, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном по просьбе Израиля на следующий день после нападения Ирана на эту страну.

"Ближний Восток на грани. Перед народами региона предстала реальная опасность разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас пора для разрядки и деэскалации. Сейчас - время для максимальной сдержанности", – сказал Гутерреш.

Он отметил, что заседание Совбеза в воскресенье было созвано на основании письма постоянного представителя Израиля при ООН, которое проинформировало об ударе сотнями ракет и дронов по израильской территории. Однако генсек также отметил, что глава Совбеза получил письмо от иранской делегации, в котором Тегеран заявил, что предпринял ответные шаги "во исполнение неотъемлемого права Ирана на самооборону".

В этой связи Гутерреш напомнил, что в ночь на воскресенье он выступил с заявлением, в котором решительно осудил серьезную эскалацию со стороны Ирана.

"Пора отойти от края пропасти. Важно избегать каких-либо действий, которые могут привести к большим военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке",- подчеркнул генсек ООН.

По его словам в этом конфликте основную тяжесть несут гражданские жители, платящие наивысшую цену: "И мы несем общую ответственность, чтобы активно привлечь все заинтересованные стороны для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию".