На Бали запретили залезать на священные деревья и горы

Губернатор Бали Вайан Костер запретил иностранным туристам восхождение на священные горы, торговлю без разрешения и использование пластика.

Губернатор Бали Вайан Костер запретил иностранным туристам восхождение на священные горы, торговлю без разрешения и использование пластика.

Как передает Report со ссылкой на Tribun-Bali, всего он издал 12 рекомендаций и восемь запретов для туристов.

Иностранным туристам запрещается: торговать артефактами и священными предметами; работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без необходимых документов; использовать одноразовые пластиковые пакеты; посещать религиозные места, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде; фотографироваться в нескромной одежде либо без одежды в священных местах и храмах; агрессивно вести себя по отношению к государственным чиновникам, местным сообществам и гидам напрямую или через соцсети; восходить на священные горы и лазать по священным деревьям; выбрасывать мусор без разбора и загрязнять природу.

В качестве рекомендации власти острова посоветовали туристам посещать достопримечательности в сопровождении гида с лицензией, менять валюту у уполномоченных операторов, водить машину в соответствии с законами.

За нарушение правил поведения туристов будут депортировать из страны.