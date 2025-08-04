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На Австралию обрушился рекордный снегопад

На Австралию обрушился рекордный снегопад Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия.
Другие страны
4 августа 2025 г. 01:22
На Австралию обрушился рекордный снегопад

Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Reuters.

Как уточняется, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега. По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, столько не выпадало с середины 1980-х.

Согласно материалу, погодная аномалия также привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.

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