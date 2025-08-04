На Австралию обрушился рекордный снегопад

Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия.

Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Reuters .

Как уточняется, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега. По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, столько не выпадало с середины 1980-х.

Согласно материалу, погодная аномалия также привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.