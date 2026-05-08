На атомной электростанции Mihama в Японии зафиксировали утечку пара

На атомной электростанции Михама, расположенной в префектуре Фукуи, зафиксировали утечку пара на третьем энергоблоке.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал NHK.

Согласно информации, оператор объекта, компания Kansai Electric Power Company (КЕРСО) был вынужден провести ручную остановку реактора из-за инцидента.

Данных о пострадавших не поступало. Утечка не повлияла на состояние окружающей среды. Изменений радиационного фона зарегистрировано не было. Компания проводит расследование с целью установить причины инцидента.

АЭС Михама находится на побережье Японского моря на острове Хонсю, примерно в 320 км к западу от столицы Японии. Возведение станции началось в 1967 году, в общей сложности были сооружены три реактора типа PWR с мощностью 340 МВт, 500 МВт и 826 МВт соответственно.

Первый и второй энергоблоки были выведены из эксплуатации в 2015 году в связи с опасениями возможной аварии. Третий блок временно прекращал работу, однако после проведенной модернизации систем безопасности был повторно запущен в 2021 году. С сентября 2022 года этот энергоблок функционирует в штатном режиме.